Calw Achterbahn des Lebens

Calw-Altburg. "Du bist ein Gott, der mich sieht" – unter diesem Motto steht der Nachmittag der Begegnung für die Generation "55 plus" am Donnerstag, 3. Mai, ab 15 Uhr im Gemeindezentrum der Liebenzeller Gemeinschaft, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 4, in Altburg. Referentin ist Irmgard Andree aus Meckenheim (Pfalz).