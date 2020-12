Calw Abweichende Werte

Laut Landratsamt verteilen sich die Neuinfektionen wie folgt: 38 sind es in Calw, 26 in Nagold, 22 in Altensteig, 16 in Haiterbach, jeweil acht in Bad Wildbad und Ebhausen, sieben in Althengstett und Bad Herrenalb, sechs in Schömberg, fünf in Bad Liebenzell, jeweils vier in Bad Teinach-Zavelstein, Egenhausen, Neubulach und Neuweiler, drei sind es in Gechingen, Oberreichenbach, Simmozheim und Wildberg, zwei in Ostelsheim und je einer in Dobel, Rohrdorf und Unterreichenbach.

Das Landesgesundheitsamt gab am Donnerstagabend den Inzidenzwert des Kreises Calw mit 224,2 an.