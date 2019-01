Calw Abriss in der Metzgergasse geplant

Der geplante Neubau soll sich – was im Gemeinderat ja bekanntlich häufig ein Kritikpunkt ist – zwanglos in die bestehende Bebauung einfügen. "Mit den Zwerchgiebeln im Dachgeschoss werden Elemente des ehemaligen Gebäudes Metzgergasse 4 sowie des östlich gelegenen Gebäudes Metzgergasse 2 aufgenommen", ist in der Vorlage zu lesen. Die Bauweise werde für optische Kontinuität sorgen und die althergebrachte Ansicht der Metzgergasse wenig verändern.

Im Erdgeschoss sind neben einem Technik-, Wasch-, Müll- und Fahrradraum noch zwei Einzimmerwohnungen vorgesehen. In den restlichen Geschossen würden Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 47,8 und 60,4 Quadratmeter entstehen. Ein gemeinsames Treppenhaus soll die Wohneinheiten miteinander verbinden. Weil unter dem Haus der verdolte Schießbach verläuft, sei keine Unterkellerung und auch keine Tiefgarage vorgesehen, steht in der Sitzungsvorlage. Der Grund: zu hoher technischer Aufwand. Abstellräume werden aber in den Wohnungen eingeplant.

Ein großes Problem sind die Stellplätze für Autos. Normalerweise sollte pro Wohneinheit eine bestimmte Anzahl an Abstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen. In Ausnahmefällen – und ein solcher Fall ist auch die Metzgergasse 4 in Calw – kann aber darauf verzichtet werden. Und zwar dann, wenn "die Herstellung bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten, auch unter Berücksichtigung platzsparender Bauarten der Kfz-Stellplätze oder Garagen, unmöglich oder unzumutbar ist", wird in der Vorlage zitiert. Daher wird es im Falle eines Neubaus keine Stellplätze für Autos geben.

Bis das geplante Projekt in die Tat umgesetzt werden kann, könne es noch eine Weile dauern, erklärt Eduard König, Geschäftsführer der König Immobilien Dienstleistung GmbH. "Wenn alles gut läuft, fangen wir noch in diesem Jahr an", meint er. Realistisch sei aber eher ein Beginn der Abrissarbeiten 2020.

Da die Metzgergasse ja ohnehin sehr schmal ist, wird während der Abriss- und Bauzeit keine Durchfahrt möglich sein, kündigt Oberbürgermeister Ralf Eggert an. Voraussichtlich werde es als Sackgasse, die von beiden Seiten angefahren werden kann, ausgeschildert. Von welcher Seite die Zufahrt für das Bauunternehmen besser ist, müsse man noch klären. "Aber eher rückwärts von oben", meint Eggert. Dann müssten die Lastwagen nicht durch die Fußgängerzone fahren. Zudem sei geplant, sich mit den Anwohnern zusammenzusetzen um zu klären, wie man eventuelle Schwierigkeiten umgeht.