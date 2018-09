Calw 82 Fünftklässler am HHG begrüßt

Calw. "Wir sind neugierig und freuen uns auf euch", sagte er und sprach damit wohl auch für die Schüler, die neu am HHG sind. Schließlich ist die Freude am Anfang groß – die Unsicherheit jedoch auch. Dies liegt mit Sicherheit auch an den Dimensionen, die Köcher in seiner Rede mit aufzählte: "50 Lehrer, rund 530 Schüler, das ist neu für euch."

Doch gleichzeitig beruhigte er die Neuen und meinte, dass in wenigen Wochen schon alles ganz bekannt sein werde.

So viele Fragen stellen, bis man für alles, was man wissen will, Antworten hat