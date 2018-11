Calw 40 Jahre Sonderpädagogik auf hohem Niveau

Calw-Stammheim. Luftballons, wo man auch hinschaute. Auf der Bühne, neben der Bühne und auf der Leinwand dahinter. Es gab sie in allen Farben und Formen, einige besonders große sogar in der Form einer 40. Um diese Zahl drehte sich der Nachmittag im Sprachheilzentrum, das nun auf vier Jahrzehnte sonderpädagogische Arbeit zurückblicken kann. In dichten Reihen standen die Stühle in der Sporthalle und sie waren gut besetzt. "Heute feiern wir Geburtstag, darum singen wir ein Lied!", schmetterte der Chor der Sprachheilschule im Kanon. In der ersten Reihe tummelten sich die namhaften Gäste: Oberbürgermeister Ralf Eggert, Landrat Helmut Riegger, der Direktor des Zentrums Ralf Straub und viele andere.

"Seit der Gründung 1978 hat sich hier viel getan", sagte der Direktor, nachdem er die Geschichte des Sprachheilzentrums zusammengefasst hatte. "Ein Kindergarten kam dazu, außerdem auch sonderpädagogische Dienste, die mit den Regelschulen zusammenarbeiten und vieles mehr." Er bewertete die Entwicklungen gut. "Trotzdem blicken wir auch auf 40 Jahre Ausgrenzung von Schülern mit Behinderung zurück." In der Gesellschaft sei das Thema Inklusion noch nicht genügend angekommen. Die Einrichtung leiste jedoch einen wichtigen Beitrag zur Eingliederung. "Das ist unsere Aufgabe", schlussfolgerte Straub. Damit kam er auf das Motto des Sprachheilzentrums zurück: "Sprechen lernen, leben lernen".

Landrat Riegger lobte das große Engagement. "Über 300 Kinder und Jugendliche werden hier betreut, die hier zur Schule gehen und die Wochenenden mit der Familie verbringen können. Und trotzdem werden sie individuell gefördert. Sie müssen dafür nicht isoliert werden." Neben dem bewährten Konzept der Einrichtung erwähnte er auch die gute Zusammenarbeit mit dem Land. Als der Flüchtlingsstrom sehr stark war, nahm das Zentrum viele der Zuwanderer auf. Das rechnet Riegger den Verantwortlichen hoch an.