Der Verein ObenAuf fördert Projekte zur musischen Jugendbildung in der Region Nordschwarzwald. Auch in Calw ist der Verein aktiv. So nahmen die Geschäftsführer von ObenAuf, Dieter Haag und Hans Peter Häusser, einen Scheck über 3000 Euro von Dieter Kömpf, Geschäftsführer des Bauzentrums Kömpf, entgegen. "Das Geld fließt in einen Ukulele-Kurs für Erzieher am Standort Calw", so Häusser bei der Scheckübergabe. Der Kurs ist Teil des Projekts Singen mit Kindern, bei dem Erzieher in Kindergärten von Experten in Stimmbildung und Ukulelespiel unterrichtet werden. "Seit Beginn des Projekts haben wir auf diese Weise mehr als 700 Erzieher an 300 Kindergärten erreichen können", sagte Haag. Man freue sich immer über Geldgeber und über sinnvolle Projekte, die der Verein fördern könne. Foto: Wind