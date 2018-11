Calw 30 Jahre Forschung – ein Lebenswerk

Calw-Hirsau. Jüngst stellte der promovierte Religionsgeograf "Die Hirsauer Klosterlandschaft – Europäische Dimensionen einer mittelalterlichen Klosterreform" in der St. Aureliuskirche vor.

Dieses Gotteshaus hat für Hartmann in Zusammenhang mit seinem Buch eine ganz besondere Bedeutung: "An diesem Ort, in diesem Sakralbauwerk, von dem im 11. Jahrhundert eine europaweite Reformbewegung ausging, ist es mir gestattet, über dieses bedeutsame Reformgeschehen zu Ihnen zu sprechen."

"Sie haben sich mit diesem Buch auf den Weg gemacht, die Bedeutung der europäischen Reichweite der insbesondere von Hirsau ausgehenden benediktinischen Klosterreform des Hochmittelalters intensiv zu erforschen und den Menschen zugänglich zu machen", sagte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Mit großer Leidenschaft trage Hartmann dazu bei, die Geschichte des Klosters lebendig zu halten.