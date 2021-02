Calw 2600 Tüten voller Überraschungen

Auslieferung analle Gemeinden

Die gepackten Tüten werden am Montag, 15. Februar, an die beteiligten Kirchengemeinden ausgeliefert. "Die angemeldeten Kinder können sich jeden Tag eine Tüte in den jeweiligen Gemeindehäusern oder Kirchen abholen", erklärt Mann. Das geschehe vormittags, jede Gemeinde habe da ein etwas anderes Zeitfenster. In Calw beispielsweise könnten die Kinder zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in die Stadtkirche kommen.