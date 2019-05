Calw 22-Jähriger wird seit Montag vermisst

Calw - Seit Montag wird ein 22-jähriger Mann aus Calw vermisst. Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung und wurde zuletzt am Montag gegen 12.45 Uhr am Lützenhardter Hof gesehen. Aufgrund seiner Erkrankung ist der junge Mann fremd- und eigengefährdend, so die Polizei.