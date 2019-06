Calw 22-jähriger Mann wird erneut vermisst

Jeden Tag aufs Neue werde geprüft, wie die Situation der Patienten ist, ob sie absprachefähig sind und ob ihre Freiheit demzufolge noch eingeschränkt werden dürfe, erläutert Essinger. Erst wenn der betreffende Arzt sein O.K. gibt, werde schrittweise damit angefangen, den Patienten Ausgang zu ermöglichen. Zunächst mit Begleitung in direkter Nähe zum Klinikum, später auch im größeren Umkreis, ohne Begleitung.

Im Falle des 22-Jährigen habe zuletzt kein Grund zu Zweifeln daran bestanden, dass er sich an Absprachen halten und wieder zur verabredeten Zeit ins Klinikum zurückkehren würde – trotz seines vormaligen Verschwindens nach einem kurzen Ausgang. "Wir haben es auch bei ihm immer wieder neu geprüft", sagt Essinger. "Und die Absprachen haben auch nach dem ersten Vorfall wieder gut funktioniert." Deshalb war er am Mittwoch, 12. Juni, auch ohne Begleitung zu einem Termin nach Pforzheim aufgebrochen. Zurückgekehrt ist er jedoch bis Redaktionsschluss nicht. "Grundsätzlich hatten wir mit ihm keine Probleme mit der Absprachefähigkeit", meint Essinger. Er tippt eher auf eine kurzfristige Krise, ähnlich wie beim vorigen Mal.

Es sei wichtig, dass die Patienten in die Gesellschaft reintegriert werden, betont Banschbach. Und dafür müssen sie am "echten Leben" teilhaben – also hinausgehen. "Das geschieht aber nicht einfach so, sondern vorbereitet." Und doch: "Man muss sehen, dass das Menschen mit einer Krankheit sind. 100-prozentige Sicherheit hat man nie", bemerkt der stellvertretende Betriebsdirektor.

Essinger bekräftigt jedoch, dass von dem 22-Jährigen keinerlei Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. Oftmals würden die Patienten der Forensischen Psychiatrie, also Straftäter, mit den Patienten der weiteren Kliniken über einen Kamm geschert. "Dabei sind das zwei komplett unterschiedliche Bereiche." Auch mit einem Ausbruch habe das Verschwinden des jungen Mannes nichts zu tun. Er sei lediglich von einem Ausgang nicht zurückgekommen – das komme nicht so selten vor. "Ein Ausbruch ist das aber nicht." Im Gegensatz zu dem Vorfall im April, bei dem vier psychisch kranke Straftäter zwei Pfleger überwältigt haben und geflohen sind.

Bilder des vermissten Mannes sind hier zu finden.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeirevier Calw unter 07051/161-0 entgegen.