Calw 200 Gäste bei "Weihnachten mit Herz"

Die festlich geschmückte Tafel, stimmungsvolle Musik und ein passendes Rahmenprogramm sorgten dafür, dass es immer mehr vergnügte Gesichter gab und eine heitere Stimmung aufkam. Im Programm gab es viel Besinnliches.

Eine Pianistin mit sängerischer Ausbildung trug bekannte Weihnachtslieder vor. Bewegend war auch die Musik, die Agnes Haffner (Querflöte) und Jazzmusiker Charlie Heim (Klarinette) zum Besten gaben. Die Gäste wurden dazu eingeladen, Dinge aufzuschreiben, die man für Geld nicht kaufen kann. Auf den Papptellern, die später den Weihnachtsbaum zierten, waren schon bald Begriffe zu lesen wie Gesundheit, Freundschaft, Familie, Barmherzigkeit, Fürsorge und vieles andere.

Inzwischen hatten die ehrenamtlichen Helfer die von der Erlacher Höhe angelieferten Speisen in einzelne Portionen aufgeteilt und die Bedienung der vielen Gäste konnte beginnen. Rinderbraten, Spätzle, Knödel, Rotkohl, grüner Salat oder vegetarischer Auflauf: ein nahrhaftes Essen, das kostenlos allen Besuchern serviert wurde. Ein Nachtisch rundete das schmackhafte Weihnachtsmenü ab. Auf Wunsch wurde auch frisch gebrühter Kaffee gereicht, mit selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen oder süßem Stollen.

Am späteren Abend gab es dann sogar eine Bescherung. Dabei fühlte sich so mancher Besucher an das Weihnachten seiner Kindheit im Elternhaus zurückversetzt. Freudestrahlend nahmen alle Gäste mit weihnachtlichen Leckereien gefüllte Beutel entgegen, die von einer Calwer Familie gespendet und liebevoll ver-packt worden waren.

Am Schluss gab es dann noch eine Verabschiedungsrunde mit viel Symbolkraft. Alle Festteilnehmer stellten sich in einem Kreis auf. Dann ging einer nach dem anderen entlang der langen Menschenkette, verabschiedete sich von jedem Besucher per Handschlag und wünschte seinem jeweiligen Gegenüber frohe Weihnachten.

Danach machten sich die Menschen auf den Heimweg. Es standen Fahrzeuge bereit und brachten jeden nach Hause, der es wünschte.

"Mir hat es heute Abend sehr gut gefallen hier und ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen, wenn eine solche Veranstaltung erneut angeboten wird", meinte ein alleinstehender Senior, der zum ersten Mal zu dieser Weihnachtsfeier gekommen war.

Pfarrer Raschko, bei dem alle Fäden zusammengelaufen waren, freute sich, dass "Weihnachten mit Herz" ausschließlich aus Spendenmitteln getragen wurde und bedankte sich bei den vielen Spendern, die ihr Portemonnaie geöffnet hatten und so zum guten Gelingen dieser karitativen Veranstaltung beigetragen hatten.

"Diese Veranstaltung war auch für unsere Klientel sehr wichtig, sonst wären viele von ihnen heute Abend allein gewesen", unterstrich Mitorganisator Sebastian Kirsch von der Erlacher Höhe. Bis tief in die Nacht wurde in der Calwer Aula noch abgebaut, ein- geladen, Müll sortiert und ­Geschirr geschrubbt, bis die große Halle schließlich in ­geputztem Zustand an einen Vertreter der Stadt übergeben werden konnte.