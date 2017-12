Calw 15 Projekte sollen Hilfe bekommen

Auch was die Summe der Förderung angeht sind klare Regeln verabschiedet worden. Die Förderung richtet sich nach dem Umfang der kommunalen Förderung durch Gemeinde oder Stadt und liegt zwischen 1000 und 30 000 Euro.

Daraus ergibt sich, dass der Landkreis Calw im kommenden Jahr 15 Veranstaltungen mit insgesamt 78 500 Euro unterstützt. Die Förderung beläuft sich beim Calwer Klostersommer auf knapp 16 000 Euro. Für den Jazz am Schießberg in Calw gibt es etwa 1200 Euro. Das Jugend-Theaterprojekt 2018 der Kulturwerkstatt Simmersfeld kann mit rund 2000 Euro rechnen. An den Musiksommer Altensteig gehen mehr als 2400 Euro. Das Sommernachtstheater in Bad Herrenalb darf sich auf etwa 5650 Euro Zuschuss freuen. Das Internationale Klavierduofestival in Bad Herrenalb bekommt gut 2400 Euro. Das Heidelbeerfest in Enzklösterle bekommt eine Unterstützung in Höhe von etwa 2000 Euro. Der größte Brocken geht mit fast 21 000 Euro an "Rossini in Wildbad". Der Gerbersauer Lesesommer in Calw darf mit fast 3000 Euro Zuschuss planen, ebenfalls in Calw steigt die Nacht der Genüsse, die mit fast 2000 Euro unterstützt wird. Nach Nagold gehen 1200 Euro für "Cultura 2018", 3500 Euro für die Sommermusik im Oberen Nagoldtal, gut 6500 Euro für das Bürgertheater 2018 und gut 2000 Euro für das Projekt "Mittelalterzeit und Falkenzeit". Für den Schäferlauf 2018 fließen fast 8000 Euro an Kreiszuschüssen nach Wildberg.