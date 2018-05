Calw 14 Kilometer begleitet von charakteristischem Hühnerpaar aus Zell

Jenseits der Wassertretstelle zog sich ein Serpentinenpfad wieder durch den Wald. Die Krönung: am Ende die aus einem Baumstamm geschnittene Treppe – etwa eine "Hühnerleiter"? Einige probierten diese Balance-Herausforderung aus.

Der Weg wand sich in sanften Kurven hinauf auf die Anhöhe mit einem Blick hinüber zum Brandenkopf. In einem ständigen Auf und Ab erreichten die Teilnehmer eine Sitzgruppe am "Höllhaken". Hier standen zwei überdimensionale Kaffeetassen aus Holz, die als Sessel dienten. Gerne nahmen die Wanderer diese Plätze ein – wenn auch von Zeit zu Zeit von Blütenstaubwolken umgeben.

Bei guter Sicht weiter Ausblick