Calw 120 neue Corona-Fälle

Die meisten Neuinfektionen werden mit 32 aus Calw gemeldet. 14 sind es in Nagold, zehn in Bad Wildbad. Jeweils acht neue Fälle werden aus Schömberg und Althengstett gemeldet. Sieben sind es in Wildberg, Neubulach und Haiterbach. In Altensteig, Bad Liebenzell, Ebhausen und Gechingen gibt es vier neue Fälle. Zwei Neuinfektionen werden aus Egenhausen, Oberreichenbach und Rohrdorf gemeldet. Eine Neuinfektion gibt es in Dobel, Neuweiler, Ostelsheim, Simmersfeld und Simmozheim.