Das Tanzsportzentrum (TSZ) Calw veranstaltete zum Jahresende in der Fest- und Sporthalle in Neuhengstett die Weihnachts-Abschlussfeier. Die bis auf den letzten Platz mit nahezu 360 Besuchern, stimmungsvoll und festlich geschmückte Sporthalle, vermittelte eine warme, familiäre und sehr herzliche Stimmung. Das Programm mit 22 anspruchsvollen Dance Acts wurde von Anke Ludwig souverän und mit viel Emotion moderiert. Insgesamt sind 120 Tänzer aufgetreten, davon einige in unterschiedlichen Darstellungen auch zweimal. Die jüngsten Mitglieder treten mit drei Jahren auf, die ältesten mit 70. Das zeigt, dass Tanzen nichts mit Alter zu tun hat, sondern eine Lebensphilosophie ist, heißt es in der Mitteilung der Vereins. Foto: Verein