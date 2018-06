Calw 12 766 Stunden ehrenamtlich im Einsatz

"Der DRK-Ortsverein Calw ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Rettungswesens und des Sicherheitskonzepts der Stadt sowie des Kreises Calw", betonte der Vorsitzende Uwe Blaich im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins. Der Stammheimer Ortsvorsteher Patrick Sekinger, in Vertretung von OB Ralf Eggert, zeigte sich beeindruckt von den vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden. "Und das bei einem Verein, dessen vorderstes Ziel es ist, anderen Menschen zu helfen." Er dankte im Namen der Stadt Calw den Mitgliedern des Ortsvereins für ihren Einsatz. Wie vielfältig die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer sind, führte Bereitschaftsleiterin Carmen Blaich aus. So wurden im zurückliegenden Jahr bei 83 Veranstaltungen Sanitätsdienste geleistet. Darunter zwei Faschingsveranstaltungen, der Calwer Klostersommer, verschiedenste Sportveranstaltungen, die Top-Job-Messe, ein verkaufsoffener Feiertag und der Weihnachtsmarkt in Calw.

Die Schnelleinsatzgruppe wurde zu sechs Brandeinsätzen und zwölf Verkehrsunfällen sowie häuslichen Notfällen alarmiert. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Altkleidersammlung, bei der fast 68 Tonnen Altkleider zur weiteren Verwendung gesammelt wurden. An der Obergrenze der Leistungsfähigkeit sei der Ortsverein mit dem Rekord von zehn Blutspendeaktionen, bei denen 154 Helfer im Einsatz waren, angekommen, sagte die Bereitschaftsleiterin.

Der Ortsverein möchte in den kommenden Monaten seine Kräfte bündeln, um eine neue Jugendrotkreuz-Gruppe zu gründen. Walter Beuerle, Präsident des DRK-Kreisverbandes Calw, sagte dem Ortsverein die Unterstützung des Kreisverbandes bei dieser wichtigen Aufgabe zu.