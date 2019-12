Calw 100 Polizisten für neue Kriminalpolizeidirektion

Nordschwarzwald/Calw - In wenigen Tagen nehmen die neue Kriminalpolizeidirektion Calw und parallel dazu das neue Polizeipräsidium in Pforzheim ihre Arbeit auf. In Calw arbeiten die Kriminalbeamten vorerst auf vier Standorte verteilt. Bis der Neubau auf dem Gelände der Calwer Firma Alber am Hirsauer Wiesenweg fertiggestellt ist.