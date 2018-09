Calw 1,6 Millionen Euro Schuldenabbau geplant

Der Gesamtergebnishaushalt weist bei Einnahmen von 62,9 Millionen Euro und Ausgaben von 62,3 Millionen Euro einen Überschuss in Höhe von 654 000 Euro auf. "Auch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 kann mit jeweils positiven Ergebnissen gerechnet werden, so dass die Abschreibungen in jedem Jahr in vollem Umfang erwirtschaftet werden können", heißt es im Vorbericht des Haushalts. Jedoch falle das Ergebnis in 2019 durch den guten Verlauf des Jahres 2017 geringer als im Vorjahr aus.