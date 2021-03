1 Arztpraxen werden in Kürze die von den Land- und Stadtkreisen eingerichteten Corona-Impfzentren entlasten. Unser Bild entstand in der Corona-Schwerpunktpraxis von Günther Limberg in Calmbach. Foto: Praxis Limberg

Anfang April, Mitte April oder noch später? Gemeint ist der Zeitpunkt, zu dem Hausärzte mit der dazu notwendigen Impfstoffversorgung in der Lage sein werden, die von den Stadt- und Landkreisen eingerichteten Impfzentren, wie etwa dasjenige in Wart, zu entlasten.

Bad Wildbad-Calmbach - Vor einigen Tagen war der Calmbacher Internist Günther Limberg mit seinem Team noch guter Hoffnung, schon Anfang April mit dem Impfen beginnen zu können. Was ihn veranlasste, seine Kollegen im Kreis Calw entsprechend zu informieren. Und zwar mit zwei Fakten: Zum einen darüber, dass seit der vergangenen Woche jeder Bürger einen Anspruch auf einen anlasslosen, wöchentlich einmaligen Antigen-Test hat. Bestimmte Berufsgruppen sogar auf mehrere Tests binnen einer Woche. Zum anderen darüber, dass er mit seiner Corona-Schwerpunktpraxis die Möglichkeit schaffen wird, für Arztpraxen, die nicht impfen, diesen Dienst zu übernehmen oder solche, bei denen die eigenen Impfkapazitäten nicht ausreichen, zu entlasten.

Vorgesehen ist für die Impfungen voraussichtlich freitagnachmittags ein Zeitfenster von mehreren Stunden, zu dem sich von ihren Hausärzten vorab angemeldete Interessenten in der Calmbacher Corona-Schwerpunktpraxis an der Wildbader Straße impfen lassen können.

Kurze Wege

Nach der, wie auch in den Impfzentren praktizierten, Aufklärung der Impfwilligen und mit der sich anschließenden Überwachungszeit von einer Viertelstunde. Geimpfte erhalten eine in den Impfpass einzulegende Impfbescheinigung.

"Was den Impfstoff anbetrifft, müssen wir das verwenden, was wir bekommen", erklärte Limberg im Gespräch mit unserer Zeitung und stellte damit klar, dass es derzeit keine Wahlmöglichkeit zwischen den bislang zugelassenen mehreren Impfstoffen gibt. Zwei Vorteile sieht er bei den Impfungen in der Hausarztpraxis oder mit einer Überweisung des Hausarztes in die Corona-Schwerpunktpraxis: Das Wissen des Arztes über den Gesundheitszustand des Impfwilligen sowie die örtliche Nähe und damit kurze Wege.

Noch nicht klar ist derzeit, was der am Montag verhängte Astrazeneca-Impfstopp für die Impfungen in Arztpraxen bedeutet. Damit könnte auch eine weitere Verzögerung einhergehen.