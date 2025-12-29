Calmbacher Hallenfußballtage: Über zwei Qualifikationsturniere geht es zum Hauptturnier

Ab dem 2. Januar gehen die 51. Calmbacher Hallenfußballtage über die Bühne – mit drei Turnieren.
Zu Jahresbeginn können die Anhänger vom Fußball unter dem Hallendach in Calmbach gleich drei Termine dick im Kalender vermerken: Am 2. und 3. Januar (jeweils ab 16.30 Uhr) gehen bei den 51. Calmbacher Hallenfußballtagen in der Enztalhalle die Qualifikationsturniere I und II über die Bühne. Die beiden Gewinner qualifizieren sich für das Einladungsturnier am 5. Januar (ab 16.30 Uhr). So kommt der Sieger vom Quali-Turnier I in die Gruppe A und spielt da gegen den Gastgeber und Germania Singen. Der Quali-Turnier-II-Sieger bekommt es in der Gruppe B mit den U19 des 1. CfR Pforzheim und Fatihspor Pforzheim zu tun.