Calmbacher Hallenfußballtage: Über zwei Qualifikationsturniere geht es zum Hauptturnier

Zu Jahresbeginn können die Anhänger vom Fußball unter dem Hallendach in Calmbach gleich drei Termine dick im Kalender vermerken: Am 2. und 3. Januar (jeweils ab 16.30 Uhr) gehen bei den 51. Calmbacher Hallenfußballtagen in der Enztalhalle die Qualifikationsturniere I und II über die Bühne. Die beiden Gewinner qualifizieren sich für das Einladungsturnier am 5. Januar (ab 16.30 Uhr). So kommt der Sieger vom Quali-Turnier I in die Gruppe A und spielt da gegen den Gastgeber und Germania Singen. Der Quali-Turnier-II-Sieger bekommt es in der Gruppe B mit den U19 des 1. CfR Pforzheim und Fatihspor Pforzheim zu tun.

Im Quali-Turnier I treten am Freitagabend zwölf Mannschaften in vier Dreiergruppen an. Den Auftakt bestreitet die U19 des 1. FC Calmbach gegen Fatihspor II. Anschließend stehen sich der TSV Schömberg und die SG Oberes Enztal gegenüber. Im dritten Spiel bekommt der Nachwuchs vom JFV Straubenhardt Gelegenheit, sich gegen die PSG Pforzheim zu zeigen. Danach ist der FV Tiefenbronn gegen den SV Kickers Pforzheim gefordert. Das erste Spiel mit Lokalcharakter steht ab 17.30 zwischen den Calmbacher U19 und dem FV Wildbad II an.

Neue Mannschaft dabei

Einen Tag später geht es im zweiten Turnier mit der Partie 1. FC Calmbach II gegen den SV Ottenhausen los. Um 16.45 kann Turnierchef Michael Herder mit der Spvgg Dillweißenstein (gegen den PSG 05 Pforzheim) ein neues Team begrüßen. In den anschließenden Paarungen VfL Höfen – 1. FC Birkenfeld II, FV Wildbad - Spvgg Coschwa II und SG Teinachtal – 1. FC Calmbach II bekommen die Fans viele bekannte Gesichter zu sehen. Das Spiel Spvgg Coschwa gegen den FV Niefern II beendet ab 19.15 Uhr die Gruppenphase. An sie schließen sich die Zwischenrundenspiele der Zweit- und Drittplatzierten Mannschaften an. Auf die Gewinner warten bei den Viertelfinalspielen (ab 19.30 Uhr) dann die vier Gruppensieger. Nach dem Finale (22.15 Uhr) steht dann der zweite Teilnehmer am Einladungsturnier fest.

SF Gechingen sind gesetzt

Man darf gespannt sein, ob es mit der SG Teinachtal und dem Türkischen SV Calw auch bei der 51. Auflage ein Verein aus dem Fußballbezirk Nordschwarzwald schafft, über das Quali-Turnier ins Hauptfeld zu kommen. In dem ist Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach am 5. Januar in der Gruppe C gesetzt und trifft auf den 1. FC Birkenfeld und die U19 des FC Nöttingen. Ebenfalls gesetzt sind die SF Gechingen, aktuell Tabellenführer der Bezirksliga Nordschwarzwald. Die Sportfreude bekommt es in der Gruppe D mit dem Titelverteidiger Germania Union/Türkischer SV Pforzheim und Alemannia Wilferdingen zu tun.

Teams schwer zu finden

„Insgesamt hätten sich die Planungen für das Turnier als schwierig erwiesen“, entschuldigte Michael Herder die verzögerte Ausstellung der Spielpläne. Obwohl die Enztalhalle Jahr für Jahr als ein Zuschauermagnet gilt und die Fans auf der großen, ausziehbaren Tribüne direkt im Kontakt zum Spielfeld Platz nehmen können, herrscht auch im Enztal das Problem, in der Winterpause genügend Mannschaften für ein Hallenturnier zusammen zu bekommen, nicht mehr zu übersehen.