Calmbach und Höfen betroffen: Mobilfunkdrama geht in die nächste Runde

Die unendliche Geschichte um den Handyempfang in Bad Wildbad und Umgebung geht weiter: Derzeit gibt es in Calmbach und Höfen bei O2 keinen Anschluss unter dieser Nummer.
Nachdem es Bad Wildbad mit seinem Mobilfunkloch bundesweit in die Medien geschafft hat, ist nun Entwarnung angesagt. Oder doch nicht? „Spätestens zum 19. September soll das O2-Netz über diesen Mast wieder für die Kundinnen und Kunden in Bad Wildbad verfügbar sein.“ Das vermeldete Florian Streicher, Pressesprecher der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, die unter anderem das O2-Netz betreibt.