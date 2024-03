„Calimero“ in Deißlingen

3 In Deißlingen gibt es seit Kurzem einen mobilen Eiswagen. Foto: Hengstler

Seit ein paar Tagen steht in der Deißlinger Ortsmitte vor der ehemaligen Metzgerei Bösinger ein „Eismobil“. Bei gutem Wetter hat der Wagen geöffnet. Hinter dem Mobil steckt ein Eisdielen-Betreiber aus Dunningen. Er setzt große Hoffnungen auf den Standort Deißlingen.









Eisbecher, Eiskugeln, Milchshakes. „Es wird alles von uns mit Liebe gemacht“, erklärt Yavuz Uslu. Gemeinsam mit seiner Familie betreibt der staatlich geprüfte Eishersteller das Eiscafé und Pizzeria „Calimero“ in Dunningen sowie seit drei Jahren ein Eismobil in Zimmern o. R. Ein Partner der Familie kümmert sich außerdem in Glatten bei Freudenstadt um einen weiteren Straßenverkauf.