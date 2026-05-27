Café Walz in Bad Dürrheim: So stellt sich die Stadt die Zukunft vor

Nach dem Verzicht auf das Vorkaufsrecht stellte die Stadtverwaltung dem Gemeinderat die Inhalte des städtebaulichen Vertrages vor.

Das Café Walz im Herzen der Kurstadt gilt als Stadtbild prägendes Gebäude. Nachdem sich in einer Sitzung des Dürrheimer Gemeinderates im Januar ein Investor für die Immobilie vorgestellt hatte, votierte das Gremium nach langer Diskussion für den Verzicht auf das Vorkaufsrecht. In der jüngsten Sitzung war der städtebauliche Vertrag mit einem neuen Eigentümer das Thema. Die Vorgaben sind verpflichtend. Das Gebäude weist eine Gastronomienutzung im Erdgeschoss sowie Wohnungen im Obergeschoss auf, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Im Vertrag wird der Erhalt der Fassade vorgeschrieben.

In einer Nutzungsverpflichtung ist danach der Vorhabenträger gehalten, im Erdgeschoss eine Speisegastronomiebetrieb zu betreiben oder einen geeigneten Betreiber zu finden. Das Obergeschoss soll vorwiegend für Wohnzwecke genutzt werden. Im Fall, dass der Gastronomieteil über einen längeren Zeitraum trotz nachweislicher Bemühungen nicht vermietet werden oder nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, soll die weitere Nutzung gemeinsam mit der Stadt überprüft werden.

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Mit dem Einvernehmen der Stadt soll eine alternative Nutzung möglich sein, falls eine Gastronomienutzung nicht realisierbar ist. Alternativ ist ein Neubau grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Als Voraussetzung gilt, dass sämtliche Planungen, Entwürfe und Umsetzungsschritte in enger und kontinuierlicher Abstimmungen mit der Stadtverwaltung erfolgen.

Neubau nicht ausgeschlossen

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, sämtliche Kosten und Aufwendungen zu übernehmen, die der Stadt im Zusammenhang mit den städtebaulichen Maßnahmen entstehen. Dazu können etwa Gutachten, Vermessungsarbeiten gehören. Als Sicherheitsinstrument ist für den Fall, dass der Vorhabenträger den Vertragsverpflichtungen insbesondere hinsichtlich der Fassade und der Nutzung nicht nachkommen sollte, eine Vertragsstrafe vorgesehen. Als Gegenleistung verpflichtet sich die Stadt, das Vorhaben im Rahmen der Zuständigkeit zu begleiten und zu fördern. Der Vertrag gilt unbefristet.