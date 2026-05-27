Café Walz in Bad Dürrheim: So stellt sich die Stadt die Zukunft vor

Nach dem Verzicht auf das Vorkaufsrecht stellte die Stadtverwaltung dem Gemeinderat die Inhalte des städtebaulichen Vertrages vor.
Das Café Walz im Herzen der Kurstadt gilt als Stadtbild prägendes Gebäude. Nachdem sich in einer Sitzung des Dürrheimer Gemeinderates im Januar ein Investor für die Immobilie vorgestellt hatte, votierte das Gremium nach langer Diskussion für den Verzicht auf das Vorkaufsrecht. In der jüngsten Sitzung war der städtebauliche Vertrag mit einem neuen Eigentümer das Thema. Die Vorgaben sind verpflichtend. Das Gebäude weist eine Gastronomienutzung im Erdgeschoss sowie Wohnungen im Obergeschoss auf, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Im Vertrag wird der Erhalt der Fassade vorgeschrieben.