Wo man in Rottweil lecker frühstücken kann

1 Mit einem leckeren Frühstück beginnt der Tag doch gleich perfekt. Foto: 9nails/pixapay

Was gibt es Besseres, als den Tag mit einem leckeren Frühstück zu beginnen? In Rottweil gibt es dazu etliche Möglichkeiten für jeden Geschmack – von herzhaft bis vegan. Hier haben wir unsere Tipps zusammengestellt.















Link kopiert

Rottweil - Ob man sich nun als Gast in Rottweil erst einmal mit einem ausgiebigen Frühstück stärken will, bevor man die Reize der Stadt erkundet, oder ob man sich mit Freunden einfach etwas gönnen möchte: Frühstücks-Fans kommen in Rottweil auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Café Herz

Das Café Herz in Rottweil blickt auf eine lange Tradition zurück. Betrieben wird es von der ebenfalls traditionsreichen Bäckerei Felsenbeck, die mit ihren frischen Spezialitäten für ein abwechslungsreiches und üppiges Frühstück in schönem Ambiente sorgt.

Kontakt: Café Herz, Königstraße 24, Rottweil, Mo-Sa 6-18 Uhr, So 6.30-13 Uhr, Telefonnummer: 0741/28 00 03 04

Weitere Infos hier.

Villa

Wer sich einmal richtig lecker verwöhnen lassen will, kann beim Brunch im Restaurant Villa in Rottweil sonntags nach Herzenslust schlemmen. Außergewöhnlich ist nicht nur die exklusive Karte, sondern auch das ganz besondere Ambiente in der umgebauten und 2020 neu eröffneten Villa Duttenhofer. Die "Villa" hat dafür sogar schon einen Design-Preis eingeheimst.

Kontakt: Villa, Königstraße 1, Rottweil, Sonntag-Brunch von 9.30 bis 15 Uhr, Telefon 0741/9 42 02 00, E-Mail mail@villa-rottweil.de.

Weitere Infos hier.

b2 Bio-Bistro

Das 100% Bio-zertifizierte b2 Bistro bietet in angenehmer Atmosphäre ein leckeres, gesundes und abwechslungsreiches Frühstück. Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten. Verwendet werden vorwiegend regionale Zutaten, die in der eigenen b2 Bio-Gärtnerei oder von Partnerbetrieben erzeugt werden. Angegliedert ist auch der b2 Biomarkt.

Kontakt: b2 Bio-Bistro, Heerstraße 44, Rottweil, Frühstück Mo-Fr 8-11 Uhr, Sa 8-11.30 Uhr. Sonntags nach Reservierung unter 0741/1 74 87 72.

Mehr Infos hier.

Pension Haas Hotel am Turm

Das Hotel am Turm ist – wie der Name schon sagt – ganz in der Nähe des Testturms mit der atemberaubenden Besucherplattform zu finden. Zum reichhaltigen Frühstückbuffet des Hotels mit frisch gemahlenem Kaffee oder Tee sind auch externe Gäste willkommen. Um Reservierung wird gebeten. Jeden Sonntag wird ein Langschläfer-Frühstück bis 11 Uhr angeboten.

Kontakt: Pension Haas Hotel am Turm, Balinger Straße 133, Rottweil, Frühstück Mo-Fr 7-10 Uhr, Sa 8-10 Uhr, So 8-11 Uhr. Telefon: 0741/48 00 18 34, E-Mail: info@hotelamturm.com.

Weitere Infos hier.

Cafe am Känzele

Das kleine Café am Känzele bezaubert durch eine ganz besondere Wohnzimmer-Atmosphäre und ist unweit des Schwarzen Tors in der historischen Innenstadt von Rottweil gelegen. Samstags kann man hier frühstücken und sich mit selbstgemachten Leckereien verwöhnen lassen.

Kontakt: Café am Känzele, Hochmaiengasse 24, Rottweil, Frühstück möglichst mit Anmeldung samstags ab 8 Uhr, Telefon 0741/94 24 89 81, Mail: cafe@kaenzele.de.

Weiter Infos hier.

0