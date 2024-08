Cafés in Burladingen: Warum ist Sternenbäck seit Wochen zu?

Cafés in Burladingen

1 Das Café Sternenbäck, und im Nachbarhaus gleich das Café Gulde. Seit Wochen müssen sich die Burladinger mit einem Café in ihrer Hauptstraße begnügen. Foto: Rapthel-Kieser

Seit Wochen schon ist sie geschlossen, die Sternenbäck-Filiale in der Burladinger Hauptstraße. Warum das so ist, und ob sie wieder aufgemacht wird, dazu sprach unsere Redaktion mit Sternenbäck-Geschäftsführer Frank Winter.









Link kopiert



Vor zehn Jahren im September wurde sie eröffnet, die Burladinger Filiale des Cafés Sternenbäck. Vor dem vollen, herrlich duftenden Brotregal sprachen Bürgermeister Harry Ebert und Geschäftsführer Gerhard Bumüller Jr. und blickten optimistisch in die Zukunft.Und in den neuen, hellen und modernen Räumen drängelten sich die Gäste und warteten auf das Ende des offiziellen Teils des Empfanges um endlich die Kuchen, Brote, Brezeln und allerlei Leckeres zu erwerben oder um sich niederzulassen in der abgeteilten Raucherlounge oder den schönen Sitzecken bei Tee, Kaffee und Kuchen.