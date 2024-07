Das „Café of Arts“ lud zum fünften Mal zu einem Rendezvous mit den jungen Künstlern aus nah und fern nach Mötzingen ein.

Alle drei Vorführungen wurden bereits im Vorfeld restlos ausgebucht, und am Abend der Premiere pulsierte auf dem Lindenhof bei Mötzingen eine ungebremste Lebensfreude.

Nach dem ersten Erfolg vor vier Jahren in der „Pfrondorfer Mühle“ galt das Pilotprojekt der Nagolder Familien Caupin und Sautter als ein Geheimtipp. Inzwischen erreichte „Café of Arts“ einen sicheren Platz auf den Charts der lokalen Kultur-Börse und lockt mit niveauvollen Angeboten Scharen von Besucher in die ländliche Idylle der Familie Bender.

Auch in diesem Jahr verwöhnten die Gastgeber ihre Gäste mit Musik, Wort sowie ausgefallenen Leckereien in der mit den Bildern (Grundschule Emmingen) und Baum-Installationen (OHG) ausgeschmückten ehemaligen Scheune. Sogar ein Shuttlebus vom etwas entfernten Parkplatz stand zur Verfügung.

Mehr als drei Stunden lang und bei wohlwollendem Wetter kostete das Publikum die unvergleichbare Atmosphäre zwischen Kunst und Vergnügen aus, bekundete enthusiastisch seine Bewunderung für alle Akteure und schmunzelte zwischendurch über Pfauen-Geschreie aus der Umgebung. Man kann sagen: Ein echtes Event mitten in der Natur.

Mütter führen durch den Abend

Dem Konzept des Café of Arts stehen Emilie Caupin (Mezzosopran) und Konrad Sautter (Klavier, Bassgitarre) Paten, ihre charmanten Mamas Stéphanie Caupin und Anja Sautter führten durch den Abend und stellten jede Darstellerin und jeden Darsteller dem Publikum einzeln vor.

Eren Beam (Musical-Gesang), Marie Bortloff (Harfe), Marie-Christin Lissek (Querflöte), Johannes Pridzun (Violine), Barbara Lena Köbele (Violine), Luka Klais (Gesang), Louisa Edel (Gesang) Felix Burrer (Saxofon, Klavier), Stephan Sautter (Klavier), Johannes Breitling (Percussion) und Marie Caupin (Klavier) traten mehrmals als Solisten, Klavierbegleiter oder zusammen in Ensembles auf.

Für eine andere Art der Kunst-Ästhetik sorgte die Ballettgruppe mit Marie-Christin Lissek, Ann-Sophie Lissek, Hannah Seeger und Roxana Baur.

Die starke Equipe von Café of Arts gewann für den Verwöhnabend auch ausländische Jung-Künstler: Amanda Zhu (Violine) aus China, Nima Pingcuo aus Nepal (Klavier) sowie Tiit Tomp (Klavier) aus Estland, der auch zu seinem Klavier-Recital in das Gemeindehaus Zellerstift einlud.

Von Klassik bis zur Filmmusik

Auf dem kurzweiligen Programm standen mehrere musikalische Beiträge von der Klassik und Filmmusik bis zum Pop und Jazz – allesamt auf einem imponierenden künstlerischen Niveau. Stimmungsvolle Songs, hochvirtuose Geigen- und Klavierstücke, eine verführerische Opernarie sowie einige Welthits trafen punktgenau den Publikumsgeschmack.

In der Pause genossen die Konzertgäste frische Luft draußen, unterhielten sich und schwärmten von „beeindruckenden Leistungen“, „großer Freude“ und „unglaublich schöner Atmosphäre“.

Die helle Begeisterung ließ bis zum Ende des Events nicht nach, die Zuhörer umjubelten die eingeschworene Kunst-Gemeinschaft und ihre Helfer auch nach der Zugabe weiter.