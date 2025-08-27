Café Löffel als Anlaufpunkt: In Lahr brauchen immer mehr Obdachlose Hilfe

Der Freundeskreis des Café Löffel hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Die Sozialeinrichtung des Diakonischen Werks ist eine Anlaufstelle für Menschen in Not.
Die Bedeutung des Café Löffel in Lahr für Menschen in Not wurde bei der Hauptversammlung des Freundeskreises in der Tramplerstraße deutlich. Sozialarbeiterin Birgit Hügel, die seit 1999 in dieser Einrichtung des Diakonischen Werkes arbeitet, berichtete über eine zunehmende Zahl an Besuchern des Café Löffels durch immer mehr Wohnungslose und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie dankte dem Freundeskreis, der seit 2011 eine sehr wichtige Unterstützung für diese Menschen leiste.