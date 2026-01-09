„Cafélino“ in Balingen: Vegane Tartes und Matcha – das Konzept hinter dem Trend-Café

Jasmin Weimann hat das „Cafélino“ inmitten der Eyachstadt vor genau einem Jahr übernommen. Was für sie ein gutes Café ausmacht und was sie dieses Jahr vorhat.
Die Geschichte ihrer Selbstständigkeit beginnt in der Pandemie. „Es war zu Corona-Zeiten, ich war zwei Wochen in Quarantäne“, erinnert sich Jasmin Weimann. Die studierte Sozialarbeiterin bestellte sich Bücher zum Thema Businessplan. Sich seinen Traum zu verwirklichen, ist oft ein Wagnis. Aber eines, das sich lohnt: Die Balingerin hat nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein.