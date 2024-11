Cäcilia Fiedler geehrt: 30 Jahre im Dienst der Gemeinde Frittlingen

Ihre langjährige Verankerung im Dorfgeschehen ermögliche es ihr, die Bedürfnisse der Bürger genau zu erfassen und im Gemeinderat einzubringen. Bürgermeister Dominic Butz würdigte ihr Engagement vor allem im Bereich der sozialen und gesellschaftliche Themen sowie beim Erhalt der Historie und des Brauchtums in Frittlingen.

Als Dank und Anerkennung erhielt Cäcilia Fiedler die Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg mit einer Stele für 30-jährige Gemeinderatstätigkeit.

Lesen Sie auch

Wer Strom liefert

In der Folge gab der Bürgermeister bekannt, dass die Vergabe der Stromlieferung für die Jahre 2025 bis 2028 mit der Ermächtigung durch den Gemeinderat an den günstigsten Bieter, Stadtwerke Trossingen, zum Angebotspreis von 94 928,69 Euro, entspricht einem Bezugspreis von etwa 9,24 Cent/kwh, vergeben wurde.

Vier Urneninseln

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat wurde bestätigt, dass mit den Arbeiten zur Anlegung der vier Urneninsel in dieser Woche begonnen wird.

Notstromaggregat

Außerdem berichtete der Schultes über den Stand der Beschaffung von Notstromaggregaten aufgrund der Erkenntnis, dass sich dezentrale Lösungen als deutlich kostengünstiger gegenüber einer zentralen Lösung herausgestellt hätten. Nach Beschaffung eines weiteren Notstromaggregats, das im Schulgebäude installiert werden soll, erfolge eine Vorstellung durch die Verwaltung.

Fitness für Mitarbeiter

Dominic Butz gab den erfolgten Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung zur Bezuschussung von Fitnessangeboten für die Mitarbeiter der Gemeinde bekannt. Der Zuschuss beträgt maximal 35 Euro pro Monat auf Nachweis.

Digitale Wasserzähler

Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen haben beschlossen, in den Jahren 2025 bis 2028 die Wasserzähler auf digitale Wasserzähler umzustellen.

Eine Vertreterin der Netze BW stellte die Technik und Funktionsweise solcher Zähler vor, die über ein separates und abgesichertes Funknetz mit Antennen an definierten Standorten im Ort Verbrauchsdaten der privaten und öffentlichen Gebäude einmal pro Tag in das Rechenzentrum der Netze BW senden und durch die Gemeinde ausgewertet werden können. Die Technik sei seit 2020 erprobt und im Einsatz.

Der Bürgermeister ergänzte, dass sich damit erheblicher Aufwand bei Ablesung und Abrechnung einsparen lasse. Der Gemeinderat nahm den Grundsatzbeschluss des Bürgermeisterausschusses in der Verwaltungsgemeinschaft zur Kenntnis und stimmte zu, im Jahr 2025 und 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 98 000 Euro für den Aufbau des Funknetzes sowie die Beschaffung dieser digitalen Wasserzähler in den Gemeindehaushalt aufzunehmen. Die Netze BW wurde mit der Umsetzung dieser Technik beauftragt.

Schullastenausgleich

Der Gemeinderat erklärte sich einstimmig bereit, an einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Aldingen über die Beteiligung an Investitionskosten mitzuwirken. Diese betreffen den Schullastenausgleich.

Weil Aldingen die Gemeinschaftsschule modernisiert und aus Frittlingen zwölf Schüler diese Schule besuchen, steht eine Beteiligung in Höhe von etwa 319 000 Euro an.

Wünsche an den Haushalt

Der Bürgermeister stellte dem Gremium die aus Sicht der Gemeindeverwaltung notwendigen Maßnahmen für die Jahre 2025 und folgende vor. Aus dem Gemeinderat wurde insbesondere die Einstellung von Planungskosten für die Quartiere Zehntscheuer und Kaplaneistraße gewünscht.

Die ergänzte beziehungsweise geänderte Vorhabenliste wird nun aufbereitet, auf die haushaltsrechtlichen Maßgaben abgestimmt und als Entwurf in die Gemeinderatssitzung am 16. Dezember eingebracht.