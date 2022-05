2 1968: Östlich von Lautlingen dominieren Grün-und Ackerland. Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-15950

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Wer das Luftbild des heutigen Albstädter Stadtgebiets im Jahre 1968 mit dem des Jahres 2022 vergleicht, dem wird vermutlich sogleich ein Unterschied ins Auge springen: Links und rechts der Wasserscheide gab es Anno 68 noch viel mehr unbebaute Fläche. Vor allem eines fehlt: das Badkap.















Link kopiert

Albstadt-Lautlingen - Nicht, dass da nichts gewesen wäre: Die "Munast" – ein ihren betagteren Bewohnern verhasster Name, der zu Recht allmählich in Vergessenheit gerät – erstreckte sich weit nach Westen; weiter nördlich, wo die Straße nach Margrethausen von der nach Lautlingen abzweigte, stand die "Petersburg", ein beliebtes, sonntags gut frequentiertes Ausflugslokal. Es existiert nicht mehr; nur eine Trafostation erinnert noch an alte Zeiten.