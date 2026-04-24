„BW Schützt!“: Pilotprojekt mit Präventionscharakter

Der Landkreis Lörrach hat den Zuschlag für das Programm „BW Schützt!“ erhalten. Dabei geht es um eine möglichst gute Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen.

Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung aus den Reihen der AfD hat der Kreissozialausschuss die Einführung einer halben Stelle für das noch neue Projekt „BW Schützt!“ im Landkreis Lörrach für gut befunden. Ziel ist es, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen und allen Geflüchteten – unabhängig von ihren Belastungen – Perspektiven aufzeigen zu können.

Erfahrungen in Konstanz und Karlsruhe Die ab Mitte Juli im Fachbereich Aufnahme & Integration angesiedelte Stelle ist für den Zeitraum der vollumfänglichen Förderung durch das Land Baden-Württemberg zunächst auf ein Jahr befristet. Vor allem diese Befristung führte bei der Aussprache im Gremium zu Bedenken.

Das Projekt soll jedoch zusammen mit dem Diakonischen Werk für den Landkreis Lörrach in bestehende Strukturen integriert werden. Und selbst dann, wenn es danach doch nicht weitergeführt werden kann, könnten sich allein schon aus dem Aufbau langfristig positive Effekte ergeben. Denn es ist geplant, Personen aus den jeweiligen Gemeinschaften auszubilden, die dann auch später noch als kompetente Ansprechpartner, so genannte Peers, wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe leisten könnten. Dieses Argument überzeugte die meisten Bedenkenträger.

Erfahrungen mit diesem Pilotprojekt gibt es bisher in Konstanz und Karlsruhe. Nach Absprache mit der Universität Konstanz und Erfahrungsberichten aus den beiden Pilot-Landkreisen sei davon auszugehen, dass der Koordinierungsaufwand nach der Projektphase deutlich geringer ausfalle.

Die Koordination könne dann durch die Flüchtlingssozialbetreuung der GU Rheinfelden Schildgasse in Abstimmung mit dem Nadia-Murad-Zentrum und dem Traumanetzwerk erfolgen, wurde mitgeteilt. Ein zusätzlicher Personalaufwand, so die Einschätzung, bestehe danach nicht mehr.

Finanzielle Umschichtungen denkbar

Zum Hintergrund: Fluchterfahrungen oder andere negative Erlebnisse, etwa im Herkunftsland, können für einige der ankommenden Menschen sehr belastend oder sogar traumatisierend sein. Dies birgt auch das Risiko potenziell gefährlicher Situationen. Um diesen Geflüchteten den niederschwelligen Zugang zu einer therapeutischen Beratung und Behandlung zu ermöglichen, wurden im Landkreis bereits vor einigen Jahren das Traumanetzwerk und das Nadia-Murad-Zentrum geschaffen.

Ergänzend kam im Jahr 2019 der Krisendienst für auffällige Flüchtlinge (KAF) hinzu. Dieser soll eine engmaschige Betreuung auffällig gewordener Geflüchteter insbesondere in der Anschlussunterbringung sicherstellen. Aufgrund von zurückgehenden Fallzahlen in diesem Bereich sind auch finanzielle Umschichtungen denkbar. In einem jüngst im Landkreis erstellten Eckpunktepapier sind darüber hinaus ergänzende Maßnahmen im Umgang mit besonders belasteten Flüchtlingen aufgeführt. Diese Anstrengungen sollen nun durch den jüngst erfolgten Zuschlag für das Landesprogramm „BW Schützt!“ gestärkt werden.

Ressourcen zielgerichtet einsetzen

Konkret geht es beispielsweise um die Einführung einer standardisierten Ersteinschätzung aller im Landkreis ankommender Flüchtlinge hinsichtlich ihrer Bedarfe, Belastungen und Potenziale. Dies ermögliche den Fachkräften einen zielgerichteten Einsatz ihrer vorhandenen Ressourcen, wie es heißt.

Darüber hinaus werden Peers aus den Communities ausgebildet, um im Akutfall traumatologische Beratung durchführen zu können. Sie sollen ihren Landsleuten bei der Bewältigung individueller Krisen unterstützend zur Seite stehen. Dem Landkreis werden diese speziell ausgebildeten Coaches auch nach der Schulungsphase erhalten bleiben.

Selina Thomann (Grüne) machte sich Sorgen um eben jene Peers, die als nicht ausgebildete Psychologen therapeutische Hilfe auf Augenhöhe leisten sollen. Sie erfuhr, dass diese in der Regel einen sozialpädagogischen Background hätten und engmaschig betreut würden.

Der Landkreis will dem Kreistag nach Abschluss des Projekts die Ergebnisse präsentieren.