„BW Schützt!“: Pilotprojekt mit Präventionscharakter

Der Landkreis Lörrach hat den Zuschlag für das Programm „BW Schützt!“ erhalten. Dabei geht es um eine möglichst gute Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen.
Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung aus den Reihen der AfD hat der Kreissozialausschuss die Einführung einer halben Stelle für das noch neue Projekt „BW Schützt!“ im Landkreis Lörrach für gut befunden. Ziel ist es, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen und allen Geflüchteten – unabhängig von ihren Belastungen – Perspektiven aufzeigen zu können.