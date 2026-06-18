Bw-Musix in Balingen: Bundeswehr bietet ein musikalisches „Wohlfühlpaket“

Vom 19. bis 21. Juni steht Balingen im Zeichen von Bw-Musix. Neben einem Bläserklassen- und Jugendblasorchester-Wettbewerb dürfen sich die Besucher auf hochkarätige Konzerte freuen.

Man kann es mit Fug und Recht eine musikalische Freundschaft nennen, die die Eyachstadt und die Bundeswehr verbindet. Gewachsen in all den Jahren, in denen Bw-Musix nun schon in Balingen stattfindet. Was einst als „nüchterner Wettbewerb“ begann, ist, wie Oberst Christoph Scheibling (seines Zeichens Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr und Leiter des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr) hervorhob, mittlerweile eine Gemeinschaft; ein Legato, um in der Musiksprache zu bleiben.

Denn so wie bei dieser musikalischen Artikulationsart mehrere Töne fließend, nahtlos und ohne hörbare Pausen oder Unterbrechungen aneinandergereiht werden, verhält es sich auch zwischen Gast und Gastgeber.

Viel Wohlwollen gegenüber der Bundeswehr

„Es ist schön, dass wir Bw-Musix wieder gemeinsam veranstalten können“, betont dementsprechend Oberbürgermeister Dirk Abel, der auch unterstreicht, dass hier viel Wohlwollen gegenüber der Bundeswehr herrsche.

In der Tat ist die Veranstaltung für Musikbegeisterte alljährlich ein fester Termin im Balinger Kalender. Bietet sie doch die Möglichkeit, vor Ort Blasmusik vom Feinsten zu genießen – unter anderem bei den beiden großen Konzerten am Freitag, 19. Juni, und Samstag, 20. Juni, in der Volksbankmesse.

Beim Blick auf das Programm dürfte der eine oder die andere dieses Mal die Big Band der Bundeswehr vermissen, die in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Auftritt in Balingen hatte. Da die Musiker derzeit in Berlin weilen, müssten sie heuer auf ein Gastspiel in der Eyachstadt verzichten, lässt Oberstabsbootsmann Sven Kempe wissen, der seitens des Militärmusikdienstes für die Organisation von Bw-Musix verantwortlich zeichnet.

Gala-Konzert in der Volksbankmesse

Der Begeisterung werde dies jedoch keinen Abbruch tun, „denn wir brauchen keinen Plan B, sondern haben viele Pläne A“, verspricht er ein Programm, das nicht nur jede Menge Emotionen transportieren, sondern in das auch ein Stück Lokalkolorit einfließen wird.

Im Rahmen eines Doppelkonzertes tritt das Marinemusikkorps Wilhelmshaven am Freitag, 19. Juni, nämlich gemeinsam mit der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb auf. Am Samstag, 20. Juni, lädt das Marinemusikkorps dann zu einem Gala-Konzert in die Volksbankmesse, auf das im Anschluss eine Premiere folgt: Das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr wird die Bw-Musix-Party klangvoll umrahmen. Das eigentliche „Herzstück“ von Bw-Musix ist jedoch der Bläserklassen- und Jugendorchester-Wettbewerb, der, so Sven Kempe, eine Art „Standortbestimmung“ für die Nachwuchsmusiker ist, die für eine Teilnahme oft weite Wege in Kauf nehmen.

Am Freitag, Samstag und Sonntag werden sich die verschiedenen Orchester dabei einer Jury stellen und ihr musikalisches Können präsentieren.

Sehr zur Freude der Nachwuchsmusiker finden dieses Mal auch wieder Workshops statt, bei denen die Profis des Marinemusikkorps Wilhelmshaven unter anderem Fragen zu Instrument, Ansatztechnik, Materialwahl, Fingertechnik, Übetechniken und Noten beantworten – und zwar sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen.

Zudem besteht die Möglichkeit, das eigene Instrument checken und reparieren zu lassen und sich ganz nebenbei noch einige Pflegetipps abzuholen.

Zusammenarbeit „stets wunderbar“

Die Workshops und der Reparaturservice sind – ebenso wie der Eintritt zu den Konzerten – kostenlos. Und die Bevölkerung ist sowohl zu letzteren als auch zum musikalischen Wettbewerb und zur Siegerehrung am Sonntagnachmittag herzlich eingeladen.

„Wir freuen uns und sind schon sehr gespannt“, weckt Sven Kempe die Vorfreude auf ein musikalisches „Wohlfühlpaket.“ Für ihn selbst dürften diese Tage besonders emotional werden, denn nach 15 Jahren wird er seine Tätigkeit als Organisator von Bw-Musix in Balingen beenden und künftig für andere Aufgaben zuständig sein.

Bw-Musix in Balingen

Konzerte

Freitag, 19. Juni, 20 Uhr, Volksbankmesse: Konzert des Marinemusikkorps Wilhelmshaven und der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb.

Samstag, 20. Juni, 19 Uhr, Volksbankmesse: Gala-Konzert des Marinemusikkorps Wilhelmshaven.

Samstag, 20. Juni, 21.15 Uhr, Volksbankmesse: Bw-Musix-Party: Rhythm and Brass mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr.

Jugendblasorchester- und Bläserklassenwettbewerb

Von Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni, ab 9.55 Uhr in der Volksbankmesse.

Sonntag, 21. Juni, 13 Uhr, Volksbankmesse: Siegerehrung Jugendblasorchesterwettbewerb.

Weitere Infos

zum Programm gibt es unter anderem unter www.balingen.de.