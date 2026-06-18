Bw-Musix in Balingen: Bundeswehr bietet ein musikalisches „Wohlfühlpaket“

Vom 19. bis 21. Juni steht Balingen im Zeichen von Bw-Musix. Neben einem Bläserklassen- und Jugendblasorchester-Wettbewerb dürfen sich die Besucher auf hochkarätige Konzerte freuen.
Man kann es mit Fug und Recht eine musikalische Freundschaft nennen, die die Eyachstadt und die Bundeswehr verbindet. Gewachsen in all den Jahren, in denen Bw-Musix nun schon in Balingen stattfindet. Was einst als „nüchterner Wettbewerb“ begann, ist, wie Oberst Christoph Scheibling (seines Zeichens Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr und Leiter des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr) hervorhob, mittlerweile eine Gemeinschaft; ein Legato, um in der Musiksprache zu bleiben.