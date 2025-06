BW Musix findet dieses Jahr wieder in Balingen statt. Allerdings müssen die Veranstalter das Programm ein wenig abspecken. Die Veranstalter berichten wieso.

Seit 2009 veranstaltet die Bundeswehr in Balingen BW Musix, das immer wieder aufs Neue Blasmusikenthusiasten auf den Balinger Marktplatz lockt. Doch dieses Jahr findet BW Musix in abgespeckter Form statt. Vorab erklärte Oberstabsfeldwebel Sven Kempe die Gründe.

Oberbürgermeister Dirk Abel betonte im vorab stattfindenden Pressegespräch im Rathaus seine Vorfreude und die Qualität der Big Band der Bundeswehr, die am Freitag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz aufspielen wird.

Kempe: Da ist für jeden etwas dabei

„Es ist schön, dass die Bundeswehr, die aufgrund der aktuellen Weltlage mit Kriegen und Konflikten sowieso schon mehr in den Fokus rückt, nun auch wieder musikalisch tolle Akzente setzen kann – das bewundere ich sehr“, sagte Abel, der selbst zehn Monate seine Grundausbildung bei der Luftwaffe absolviert hat.

Auf das genaue Programm der Big Band am Freitag ging Kempe nicht ein, aber er verspricht dem Publikum: „Da ist für jeden etwas dabei.“ Die studierten Jazzmusiker genießen in der Musikwelt einen exzellenten Ruf.

Zuvor präsentiert sich das Heeresmusikkorps Veitshöchheim auf der Bühne, und auch der bundesweite Bläserklassenwettbewerb wird ausgetragen. „Hierfür haben sich aus ganz Deutschland 16 Orchester angemeldet, die teils in enormer Personalstärke anreisen werden“, berichtete Kempe.

Dieses Jahr finden nicht alle Wettbewerbe statt

Nicht messen werden sich dieses Jahr dagegen die Jugendorchester bei BW Musix. „Dieser Wettbewerb muss dieses Jahr entfallen, da zahlreiche Orchester bereits beim Deutschen Musikfest in Ulm vor knapp einem Monat angetreten sind“, erklärt Kempe.

Besonders getroffen hat das die hiesige Junge Bläserphilharmonie Zollernalb, die eigentlich gerne dabei gewesen wären. Den jungen Musikern winkt dafür im September eine ganz besondere Entschädigung.

Das Orchester ist eingeladen beim Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf und darf dort beim Military Tattoo einen musikalischen Beitrag leisten. „Im kommenden Jahr sind wir dann wieder zuversichtlich, BW Musix in Balingen wieder mit allen Wettbewerben auszurichten“, so Kempe.

Bewirtung übernimmt Stadtkapelle Tailfingen

Die Bewirtung am Freitag übernimmt dieses Jahr die Stadtkapelle Tailfingen. Die Balinger Musikvereine sind an diesem Wochenende selbst gut beschäftigt. So feiert etwa der Musikverein Roßwangen sein 100-jähriges Bestehen.

Am Freitag bauen Techniker frühmorgens die modernste und größte mobile Bühne auf. Recht schnell muss sie dann nach der Veranstaltung wieder abgebaut werden, da am Samstagmorgen der Marktplatz schon wieder durch den Wochenmarkt belegt ist. „Da sind wir aber zuversichtlich“, meint OB Abel.