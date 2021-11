1 Die verantwortlichen Gesichter hinter den Geschäftszweigen der BW-Bank (von links): Patrick Greuter (Unternehmenskunden), Ralph Schwaderer, Anatoli Rutz (Private Kunden) und Markus Thoma (Private Banking) Foto: BW-Bank

Die BW-Bank in Villingen-Schwenningen strukturiert sich neu. Nach der Zusammenlegung der Filialen von Donaueschingen und Schwenningen übergibt nun der bisherige Filialleiter Ralph Schwaderer die Leitung in jüngere Hände.















Link kopiert

VS-Schwenningen - "Villingen-Schwenningen spielt in der Region eine zentrale Rolle. Deshalb haben wir als Bank diesen Standort hier gestärkt und auch optisch investiert", erklärt Filialleiter Ralph Schwaderer. Nach zehn Jahren Filialführung reicht er nun das Zepter an die jüngere Generation weiter. Neuer Leiter im Privatkundengeschäft ist Anatoli Rutz.

Rutz war schon Filialleiter

"Wir haben mit Anatoli Rutz den richtigen Mann gefunden, um die Wachstumsstrategie am Standort fortzusetzen", erklärt Schwaderer. Der Wechsel bedeutet keineswegs den sofortigen Rückzug von Schwaderer. Vielmehr wird er seinen Nachfolger einige Zeit aktiv begleiten. Auch seinen Kunden bleibt er treu.

Rutz ist in der Region ein vertrautes Gesicht. So war er zuletzt vier Jahre lang Filialleiter in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und damit bereits für einen Teil des Kundenstamms zuständig. Im Zuge der Zusammenlegung der Donaueschinger Filiale mit Villingen-Schwenningen wurde nicht nur der Standort gestärkt – auch das Team ist personell gewachsen, sowohl im Privatkundengeschäft als auch bei der Betreuung vermögender Privatkunden.

Markus Thoma leitet Private Banking

Das Segment Private Banking wird von Markus Thoma geleitet. Seit über 15 Jahren ist Thoma im Private Banking leitend für die BW-Bank tätig. Die gesamte Region Schwarzwald-Baar verantwortet er bereits seit zwei Jahren – bisher von Donaueschingen, nun ebenfalls vom Standort Villingen-Schwenningen aus.

"Außen im neuen BW-Bank-Outfit, innen mit gebündelter Kompetenz und optimaler Vernetzung – damit trumpft die Baden-Württembergische Bank Villingen-Schwenningen auf", heißt es in einer Pressemitteilung. Denn am Schwenninger Standort in der Kirchstraße 6 sitzen die Betreuer unterschiedlicher Kundensegmente unter einem Dach. In ihrer Gesamtheit bieten sie ein ungewöhnlich hohes Maß an Fachwissen und Dienstleistungen – sei es für Privatleute oder vermögende Kunden, sei es für Unternehmenskunden, heißt es weiter.

Patrick Greuter kümmert sich um Unternehmenskunden

Das Unternehmenskundengeschäft Hegau/Schwarzwald-Baar-Heuberg verantwortet Patrick Greuter. Unabhängig davon, ob es um konzeptionelle Finanzierungs- oder Anlagethemen geht: "Die BW-Bank ist eine wichtige Anlaufstelle im Oberzentrum Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dessen und der Verantwortung daraus ist sich das Führungstrio Rutz, Thoma und Greuter bewusst", teilt die BW-Bank mit.