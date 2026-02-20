Buurefasnacht in Wiechs: Der neue Fasnachtsprinz macht einen Heiratsantrag

Die Hemdglunkis, ob klein oder groß, ließen sich den Spaß jedenfalls nicht verderben. Mit Schirm oder Regencape begleitete der Narrenwurm den Wiechser Musikverein, geleitet von Dirigent Jörg Wendland, zur Abholung des von den WiBuFa-Oberen bis dahin streng geheim gehaltenen Fasnachtsprinzen. Noch eine kleine „Anstandsrunde“ zur Erhöhung der Spannung führte durchs Dorf, dann kam der Zug zurück schnurstracks zum Wohnhaus des designierten Fasnachtsregenten unweit der Proklamationsbühne beim Brunnen. Das Wohnhaus liegt etwas zurückgesetzt, also „hindeführe“. Zwei Traktoren wurden quergestellt, die den Zugang zum Umzug schützten.

Der „Neue“ wurde dann vom Musikverein und den WiBuFa-Mitgliedern in die Mitte genommen, auf der Bühne fanden sich die Vertreter der Käppelebock- und Höhligeister-Clique, des Elferrates, der Prinzengarde und dem Gefolge des neuen Prinzen ein.

Der neue Fasnachtsprinz wird von Zeremonienmeister Stefan Dietz inthronisiert. Foto: Gudrun Gehr

WiBuFa-Chef Sebastian „Seppi“ Streule und Zeremonienmeister Stefan Dietz stellten den neuen Regenten, der als Prinz für vier Tage bis Sonntag residiert, seinen Untertanen vor. Präsident Seppi begrüßte die Glunkis mit dem Schlachtruf, dem dreifachen Wi-BuFa. Er sagte: „Ich begriesse unsere Prinz, es isch kei Dicke und kei Dürre, mir hän de I’gchauft, er chund vo Hindeführe“. Der Neue ist Michael Störk der Erste, mit dem Adelsnamen „Vo Hinteführe“.

Entmachtung des Ortsvorstehers Götz Wiese Foto: Gudrun Gehr

Zuerst musste jedoch auch Ortsvorsteher und Hemdglunki Götz Wiese in die Bütt treten und feierlich seine Herrschaft mittels Rathausschlüssel an die Narren abgeben. Hierzu gab es eine humorvolle Ansprache des Dorfoberen.

Michael vo Hindeführe erhielt zunächst ein kunstvoll geschnitztes Zepter, geschreinert von Volker Richter. Dann gab es die Ernennungsurkunde, ausgestellt auf „Michael der Erste Vo Hindeführe“. Er stellte sich vor: „Mit Lache und Singe will i die Fasnacht regiere, und I hoff, es dued sich keiner scheniere“. Dann gab es zuerst die Schlachtrufe der WiBuFa, der Höhli Geister, der Käppele Böck, der Prinzen Garde und der Wiechser Musik. Störk ist als Produktmanager in Maulburg tätig. Er ist leidenschaftlicher Jäger und berichtete von seiner Lebensgemeinschaft in einer Patchwork-Familie. Unvermittelt - und wohl auch nicht im Programm eingeplant - kam er zum Höhepunkt seiner Rede und kniete sich auf der Bühne vor seiner Lebensgefährtin Michaela Hahn nieder. Seinen Heiratsantrag nahm sie amüsiert entgegen und gab ihm laut ihr „Ja-Wort“. Die Gäste spendeten jubelnden Beifall aufgrund dieser unerwarteten Zeugenschaft, derer sie soeben zuteil wurden. Unserer Zeitung erklärte Prinz Michael nicht ganz ernst gemeint: „Ich habe mich für Michaela deshalb entschieden, weil ich keine Schwierigkeiten hatte, mir ihren Namen zu merken“.

Auch einen Kuss gab’s zur Verlobung. Foto: Gudrun Gehr

Dann kam der „Neue“ schon auf seine Pläne zu sprechen: „Dä lang ersehnte Tunnel will i endlich baue, Ihr werdet Eure Auge nümmi traue. Unterm ganze Dinkelberg goht er untedure, so brucht kei Auto me im Dorf umesurre“. Den Aushub des Tunnels will er folgendermaßen verwenden: „Da Höhlibach würd dodämit gstaut, und ä Staudamm für ä Wasserloch für min Safaripark baut“.

Ein Safaripark für Wiechs

Sein Safaripark mit Löwe, Tiger und Krokodil wird zum weltweiten Vorzeigeprojekt, weshalb er „direkt vo minem Balkon obe abe jage“ kann. Und weiter ging es: „Natürlich wird der Safaripark au für Bsucher zur Verfügung stoh, und alle Wiechser Bürger chöne umsunscht dort ane goh“. Und er verabschiedete sich: „Voller Stolz und Ehrfurcht stand i do, bin vo Hinteführe cho“. Zepter-Schnitzer Volker Richter erhielt ein Gegengeschenk mit einer selbstgeschnitzte „Saufeder“. Auf der Bühne und bei den Gästen wurde zum Abschied von den WibuFa-Oberen noch kräftig geschunkel, bevor man sich zum Marsch in die Halle zum geselligen Abschluss bei der Hemdglunki-Party machte.