Buurefasnacht in Wiechs: Der neue Fasnachtsprinz macht einen Heiratsantrag

Dauerregen, Ringelsöckchen, Schlafmützen und Nachthemden mit fröhlichen Narren: Das alles präsentierte sich beim Hemdglunki in Wiechs als Startschuss zur Buurefasnacht.
Die Hemdglunkis, ob klein oder groß, ließen sich den Spaß jedenfalls nicht verderben. Mit Schirm oder Regencape begleitete der Narrenwurm den Wiechser Musikverein, geleitet von Dirigent Jörg Wendland, zur Abholung des von den WiBuFa-Oberen bis dahin streng geheim gehaltenen Fasnachtsprinzen. Noch eine kleine „Anstandsrunde“ zur Erhöhung der Spannung führte durchs Dorf, dann kam der Zug zurück schnurstracks zum Wohnhaus des designierten Fasnachtsregenten unweit der Proklamationsbühne beim Brunnen. Das Wohnhaus liegt etwas zurückgesetzt, also „hindeführe“. Zwei Traktoren wurden quergestellt, die den Zugang zum Umzug schützten.