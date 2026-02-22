Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen: So war es beim Hauger Umzug

Der große Brauchtumsumzug ist jedes Jahr der Höhepunkt der Hauger Buurefasnacht. An diesem Sonntag kamen dafür etwa 2900 Teilnehmer zusammen. Tausende Besucher jubelten ihnen zu.
Von den zahlreichen Familien am Straßenrand, die sich schon vor dem Start einen guten Platz gesichert hatten, wurden sie sehnsüchtig erwartet. Lange gedulden mussten sie sich nicht. Der Zug setzte sich gegen 13.30 Uhr pünktlich in Bewegung. Nur der angekündigte leichte Regen ließ zum Glück noch eine ganze Weile auf sich warten.