Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen: Gespenstischer Tanz um den Brunnen

Mit dem fast 40 Jahre alten Ritual der traditionellen „Adrüllete“ wurde die Buurefasnacht in Hauingen eröffnet.

Die Buurefasnacht in Hauingen ist eröffnet. Am Donnerstagabend trafen sich die Narren im Dorf zum Hemdglunkiumzug, der Amtsenthebung des Ortsvorstehers sowie zur traditionellen „Adrüllete“ am Narrenbrunnen vor der Festhalle. Trotz des regnerischen Wetters war der Andrang groß. Viele wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen - zumal der Narrenbrunnen in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern durfte.

Ortsvorsteher Günter Schlecht „entmachtet“ Es war kurz nach 19 Uhr, als der Hemdglunkiumzug vom Brünngärtli her in die Steinenstraße einbog und sich weiter zum Rathaus schlängelte, wo bereits weitere Glunkis warteten. Viele Familien waren unter den weiß gekleideten Teilnehmern. Gegen 19.30 Uhr geschah das Unvermeidliche: Die Narren stürmten das Rathaus und trotzten Ortsvorsteher Günter Schlecht den symbolischen Schlüssel ab. „Hasch gdenkt, du könsch dich verstecken, hier in den Rathausecken“, triumphierte Zunftmeister Dirk Bender bei der Übergabe. Die Narren konnten dieses Spektakel, das sich im Rathaussaal in der ersten Etage abspielte, von unten durch das geöffnete Fenster beobachten. Der Rathauschef leistete nur wenig Widerstand und ließ sich schließlich in Ketten abführen.

Die Narren holen sich den Rathausschlüssel von Ortsvorsteher Günter Schlecht. Der hat fürs erste nichts mehr zu sagen. Foto: Alexandra Günzschel

Weiter ging es zum Narrenbrunnen an der Brückenstraße. Dort begrüßte Moderator Ralf Renckly sogar einen Gast aus dem närrischen Köln. Aus Anlass des 40. Geburtstags des Brunnens ging er auf dessen Ursprünge ein. Das neu errichtete Symbol der Hauger Fasnacht zog seinerzeit die Entstehung eines Narrenbrauchs nach sich. Franz Biasini, Friedemann Müller und Dieter Golomb haben daraufhin das Ritual der „Adrüllete“ ins Leben gerufen. Erstmals wurde es bei der darauffolgenden Fasnacht im Jahr 1987 organisiert – und hat sich seitdem erhalten.

Narrenfiguren werden einzeln wachgerufen

„Das hätten wir nicht gedacht, als wir den Brauch vor bald 40 Jahren erfunden haben“, erklärte Golomb am Rande der Veranstaltung. Dabei hat das schaurig-schöne Ritual durchaus seinen Reiz.

Begleitet von Donnerschlägen sowie Musik von Billy Cobham und Alan Parson werden bei der „Adrüllete“ die Hauinger Narrenfiguren per Zuruf einzeln geweckt. Dabei hat auch der Weckruf Tradition: „Wachet uf, s’isch Zit, wachet uf, wachet uf!“, wiederholte Renckly immer wieder, während er eine Clique nach der anderen zum Brunnen bat, aus dem rötlicher Nebel waberte.

Foto: Alexandra Günzschel

Die Narren im Häs – nach dem Aufwachen noch etwas benommen - drehten zunächst einige Runden um den Brunnen herum, bevor sie gemeinsam und immer schneller am Brunnenrad drehten. Jahr für Jahr wird die Fasnacht auf diese Weise „angedreht“. Beim Hemdglunkitreiben auf dem Schulhof wurde dieses Ereignis im Anschluss noch lange gefeiert.

Wer dieses Treiben sowie die beiden Zunftabende verpasst hat, kann am Samstag, 21. Februar, ab 20 Uhr noch den Buureball des Musikvereins in der Festhalle Hauingen besuchen. Am Sonntag, 22. Februar, findet dann ab 13.30 Uhr der große Brauchtumsumzug durchs Dorf statt. Mit dem Schnitzelbanksingen im Chruttschlämpe-Keller am Montag, 23. Februar, ab 19 Uhr klingt die Hauinger Buurefasnacht schließlich aus – abgesehen vom „Schiiebefüür“, das ebenfalls mit einer Woche Verzögerung zur üblichen Fasnacht am Samstag, 28. Februar, stattfindet.