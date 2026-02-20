Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen: Gespenstischer Tanz um den Brunnen

Mit dem fast 40 Jahre alten Ritual der traditionellen „Adrüllete“ wurde die Buurefasnacht in Hauingen eröffnet.
Die Buurefasnacht in Hauingen ist eröffnet. Am Donnerstagabend trafen sich die Narren im Dorf zum Hemdglunkiumzug, der Amtsenthebung des Ortsvorstehers sowie zur traditionellen „Adrüllete“ am Narrenbrunnen vor der Festhalle. Trotz des regnerischen Wetters war der Andrang groß. Viele wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen - zumal der Narrenbrunnen in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern durfte.