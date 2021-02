Busverkehr in Rottweil Hans Keller plädiert für Knotenpunkt am neuen Parkhaus

Dass der Busknotenpunkt nämlich womöglich vom Friedrichsplatz in Richtung Nägelesgraben verlegt werden soll – wofür es eindeutige Signale hinter den Kulissen gibt, wie Keller erfahren hat – hält er für den falschen Weg. Wenn der Autoverkehr künftig per Wegleitsystem zum neuen Parkhaus auf der bisherigen Groß’schen Wiese geleitet werden solle, dann müsse dort auch der ÖPNV angesiedelt sein. Und nicht nur deshalb: Am Nägelesgraben sei es nicht möglich, die Linien Tuttlingen, Schwenningen und Balingen einzubinden, weil die gar keine Zeit hätten, dort vorbeizufahren.

Und, eins seiner wichtigsten Anliegen: "Die Hauptachse durch die Stadt muss endlich entlastet werden", fordert Keller. Die Haltestelle vor der Post könne dann ebenso entfallen wie an der Ruhe-Christi-Straße. Auf der Hauptachse Königstraße/Hochbrücktorstraße gehe es ohnehin kaum voran – was der ein oder andere Autofahrer vermutlich bestätigen kann. Dass die Ampeln auf dieser Strecke immer noch den ganzen Verkehr aufhalten, nur um ein paar Autos Richtung Bahnhof durchzulassen, treibt dem 73-Jährigen zudem den Puls hoch.

Nähe zu den Schulen ein Pluspunkt

Aber zurück zum neuen "Rendezvous-Platz" für die Busse. Wenn man das neue Parkhaus auf der Groß’schen Wiese baue, so meint Keller, könne man den Busknotenpunkt kostengünstig im Carré Körnerstraße/Lorenz-Bock-Straße integrieren, meint er. Die Wilhelmstraße müsse dann wieder in beide Richtungen befahren werden können.

Ein Pluspunkt sei zudem die Nähe zu den Schulen. Und Keller sieht eine Vernetzung von Auto- und ÖPNV-Verkehr hier am besten möglich. "Wer einen Parkschein hat, kann den ÖPNV dann auch kostenfrei nutzen", so sein Vorschlag. "Man kann die Besucher ja nicht nur mit dem Auto da hinlotsen, sie müssen auch weiterkommen." Und die Autos blieben so aus der Stadt raus. Er hofft, es ist "noch nicht zu spät", um über seinen Vorschlag nachzudenken.

Dass die Verlagerung weg vom Friedrichsplatz grundsätzlich notwendig ist, sieht Keller – der früher anderer Meinung war – jetzt auch so. Leider habe sich mitten in der Stadt seit dem Betreiberwechsel auch die "rote Wand" aus Bussen wieder etabliert, weil die Fahrer dort Pause machen. "Da muss man kontrollieren, sonst klappt das nicht."

Verwaltung kommt Diskussion ungelegen

Bei der Stadt sieht man Kellers Vorstoß allerdings mit höchst gemischten Gefühlen. Auf eine Anfrage des Schwarzwälder Boten ist herauszuhören, dass der Stadtverwaltung eine Diskussion ungelegen kommt. Es wird derzeit noch höchst zurückhaltend kommuniziert. Momentan wird eifrig geplant – und es wird schnell deutlich, dass die Kommune in Abstimmung mit dem aktuellen Stadtbus-Betreiber und einem ÖPNV-Beratungsunternehmen sowie anderen Fachleuten zum Thema Mobilität andere Ansätze und Überlegungen hat, als Keller.

Klar sei, dass der Friedrichs­platz mit Augenmerk auf Fußgänger, Fahrradfahrer und das Beleben des öffentlichen Raumes attraktiver gemacht werden soll. "Die Busse sollen aber weiterhin einen Haltepunkt am Friedrichsplatz anfahren", heißt es in der Stellungnahme. Die Verlegung des Knotenpunkts habe man schon vor Jahren verfolgt, was aber dann nach langer Diskussion vom Gemeinderat verworfen worden sei.

Kellers aktuellen Überlegungen hält die Stadt entgegen, dass mit dem Mobilitätskonzept zwei Parkierungsschwerpunkte verbunden seien: im Süden das neue Parkhaus Zentrum und im Norden der Bereich Nägelesgraben. Während Keller befürchtet, dass dort Stellplätze zugunsten des Haltepunkts wegfallen, sagt die Verwaltung, dass das Angebot möglichst sogar größer werden solle. Zudem gebe es einen weiteren wichtigen Omnibus-Umsteigepunkt am Bahnhof. Es müsse also eine "differenzierte Lösung" geben, die die Belange von Regionalbuslinien und dem Stadtbusnetz verbindet. "Ein neuer Umsteigepunkt in der Innenstadt kann nicht gleichzeitig alle ÖPNV-Netzfragen alleine lösen", so die Verwaltung. Dies gelte auch für Kellers Standort am Parkhaus Zentrum. Das Zusammenbringen von ÖPNV, Park and Ride, Smart- und E-Mobilität, Fußgänger und fahrradfreundliche Anknüpfungen werde durchaus beachtet. Gleichzeitig würden Fördermöglichkeiten geklärt.

Man werde die Lösungsvorschläge wie angekündigt zeitnah im Frühjahr im Gemeinderat vorstellen. "Abgeschlossen sind die Betrachtungen hier aber noch nicht", betont die Verwaltung. Für eine Diskussion sei es deshalb jetzt zu früh. Man werde an der bewährten Beteiligung von GHV, AK RadKultur, dem Radbeauftragten und anderen festhalten. All das geschehe auch mit Blick auf den Rahmenplan für die Landesgartenschau. "Wir sind auch mit Herrn Keller im Gespräch", sagt die Verwaltung. In der Tat: Er hat den Verantwortlichen seine Bedenken am Telefon ausführlich erläutert. Mit seiner Meinung hält er bekanntlich nicht hinterm Berg.