1 Es gibt Verbesserungspotenzial in Sachen ÖPNV und Oberndorf. Wo man am besten anpackt, soll nun geklärt werden. Das Auslaufen des bestehenden Vertrags zum 12. Dezember 2026 eröffnet hierfür ein Fenster. Foto: Schnekenburger

Ungeschickte Taktung, Lücken während der Schulferien und mangelnde Anbindung der Stadtteile – in Sachen Nahverkehr ist in Oberndorf noch Luft nach oben. Deutet sich nun eine Lösung an?









Link kopiert



Besser geht immer, und in der Verwaltung und am Ratstisch hat man auch Ideen, wo man in Sachen ÖPNV anpacken könnte. So beriet der Verwaltungsausschuss am Dienstag über die Option, für den Stadtverkehr Oberndorf „das Potenzial im bestehenden Mittelumfang zu ermitteln und Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen“.