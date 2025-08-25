Busverkehr im Landkreis Lörrach: Fahrgäste sollen automatisch gezählt werden

Der Landkreis Lörrach investiert in ein automatisches System zur Erfassung der Fahrgastzahlen. Damit soll der Busverkehr besser ausgestaltet werden.
Der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht gegeben für die Einführung eines Systems zur automatischen Zählung von Bus-Fahrgästen (AFZS). Damit soll nicht nur eine Vorgabe des Landes erfüllt werden, vielmehr soll auf Basis der erhobenen Zahlen das Busangebot bedarfsgerecht gesteuert werden. Geplant ist, im Kreis Lörrach Busse von Südbadenbus mit dem AFZS auszustatten.