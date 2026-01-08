Busunfall in Horb: 46-jährige Frau ist schwer verletzt

Bei der schwer verletzten Fußgängerin, die am Donnerstagmorgen in der Dammstraße in Horb von einem Bus erfasst wurde, handelt es sich um eine 46-Jährige.
Die Polizei schildert den Unfallhergang in der Dammstraße in Horb, nahe der Fußgängerampel vor dem Flößersteg, folgendermaßen: Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 7.15 Uhr ein VW-Fahrer die Dammstraße in Fahrtrichtung B32/Hornaustraße. Aufgrund verkehrsbedingt wartender Fahrzeuge vor einer Ampel hielt der VW ebenso an. Die Beifahrerin des Pkw verließ das Fahrzeug und wollte hinter dem Auto die Straße queren. Hierbei wurde sie von einem entgegenkommenden Linienbus erfasst und schwer verletzt.“ Laut Polizei hat die Fußgängerin – eine 46-Jährige – mutmaßlich den entgegenkommenden Linienbus übersehen.