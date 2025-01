Busstreik: So geht es am Mittwoch weiter

1 Busfahrer und -fahrerinnen haben im Südwesten die Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks werden an diesem Mittwoch fortgesetzt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Auch an diesem Mittwoch, 22. Januar, wird im privaten Omnibusgewerbe Baden-Württemberg gestreikt. Welche Städte sind betroffen – und wie sieht es in der Region Stuttgart aus?









Der Busstreik hat am Dienstag viele Pendler sowie Schüler den Arbeits- oder Schulweg erschwert. Gestreikt wurde nach Angaben der Gewerkschaft Verdi, die zu dem Streik aufgerufen hatte, in rund 30 Betrieben – auch in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen.