Busstreik heute in BW: Wo am Dienstag im ÖPNV gar nichts geht

Michael Maier 28.01.2025 - 10:42 Uhr , aktualisiert am 28.01.2025 - 11:03 Uhr

Wo am Dienstag im ÖPNV gar nichts geht

Busstreik heute in BW

1 Busstreik in Baden-Württemberg. Foto: StZN/Markus Matzel/IMAGO/Markus Matzel

Busstreiks legen am Dienstag viele Regionen in Baden-Württemberg lahm – unter anderem Ludwigsburg, Tübingen und den Rhein-Neckar-Raum. Welche Städte betroffen sind und was Pendler jetzt wissen müssen, erfahren Sie hier.









Link kopiert



Am Dienstag, 28. Januar, kommt es erneut zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft Verdi hat zu weiteren Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen, um ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und höherer Bezahlung Nachdruck zu verleihen. Betroffen sind etliche Städte und Landkreise, in denen der Busverkehr teilweise oder vollständig zum Erliegen kommt.