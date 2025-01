Ein Helikopter der Polizei schwebte am Dienstagabend über Horb und Pfalzgrafenweiler. Wer oder was wurde da gesucht – und war die Suche erfolgreich? Wir haben bei der Polizei nachgehakt.

Am Dienstagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde ein Hubschrauber der Landespolizei über Horber Gemarkung beobachtet. An mehreren Stellen schwebte der Helikopter mit Rufzeichen „Bussard“ auf der Stelle, nach einigen Minuten verlagerte sich der Einsatz weiter in Richtung Pfalzgrafenweiler.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstagabend mitteilte, handelte es sich um eine Personensuche. Demnach hätte sich die Suche auf ein größeres Gebiet erstreckt und die gesuchte Person sei mit dem Auto unterwegs gewesen. Der Suchradius erstreckte sich von Horb aus über Waldachtal bis hin nach Pfalzgrafenweiler.

Was war geschehen? Bestand eine Gefahr für die Öffentlichkeit? Und standen die Verkehrskontrollen, die gegen 19 Uhr im betroffenen Gebiet durchgeführt wurden, in Zusammenhang mit der Personensuche?

Nach Aussage von Simone Unger von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit am Polizeipräsidium in Pforzheim handelte es sich bei dem Vorfall am Dienstag um eine „Bedrohung im Zusammenhang mit einer Beziehungstat“. „Es besteht der Anfangsverdacht einer Bedrohung,“ erklärt Unger. „Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen und dauern an.“

Person stellt sich letztlich selbst

Letztendlich hätte die gesuchte Person sich gegen 23 Uhr bei einem Polizeirevier selbst gestellt. „Aufgrund Ihres Gesundheitszustandes wurde die Person in eine Spezialklinik eingeliefert. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefährdung Dritter“, betont Unger nachdrücklich. Ob es sich bei besagter Person um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat, darüber wollte die Polizei keine Angaben machen.

In Zusammenhang mit der Personensuche sind verschiedene Örtlichkeiten gezielt angefahren und überprüft worden – unter anderem wurde gegen 22 Uhr ein Einsatz im Bereich der MTB-Tankstelle in Pfalzgrafenweiler gemeldet. Die Kontrollen, die am frühen Abend in der Region durchgeführt wurden, hatten allerdings laut Unger nichts damit zu tun. „Es handelte sich hierbei um eine bereits länger geplante Kontrollmaßnahme im Rahmen der allgemeinen Straßenverkehrskontrollen, die von einem Polizeirevier in diesem Gebiet durchgeführt wurde.“