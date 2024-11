Buslinien in Bad Liebenzell: Für Unterlengenhardt gibt es einige Lücken

1 Bei der Haltestelle Roller ist ein Zustieg möglich. Foto: Thomas Fritsch

Das Landratsamt hat damit geworben, dass ab 1. September rund 90 Prozent des Kreises mit einem stündlichen ÖPNV-Angebot ausgestattet sind. Die anderen zehn Prozent betreffen die Hermann-Hesse-Bahn, die noch nicht fährt. So ganz gilt das aber doch nicht.









Besonders in der Bevölkerung von Unterlengenhardt wird noch Verbesserungsbedarf gesehen. Norbert Paydl hat in einer Gemeinderatssitzung von Bad Liebenzell einige Kritikpunkte angesprochen. Eine dieser Punkte betrifft die Linie 715 von Bad Liebenzell nach Unterlengenhardt und zurück. Hier gebe es keine direkte Anbindung nach Calw beziehungsweise nach Schömberg (Linie 820), monierte Paydl. Bei der Haltestelle Schwarzwaldhof in Unterlengenhardt sei nur der Ausstieg möglich. Fahrgäste könnten lediglich beim Paracelsus-Krankenhaus oder bei der Haltestelle Pfrommer/Roller zusteigen. Das bedeute einen zusätzlichen Gehweg von bis zu 500 Metern. „Die Haltestelle Bad Liebenzell Brühl ist entfallen“, so Paydl weiter. Diese sei wichtig für diejenigen, die zum Beispiel bei Lidl einkaufen wollten.