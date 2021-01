Buslinie in Villingen-Schwenningen Seniorenwohnanlage ist schlecht angebunden

Villingen-Schwenningen - Nur etwa zehn Monate lang gab es sie: die Bushaltestelle in der Schramberger Straße. 37 Mal wurde die Haltestelle auf der Linie 3 an jedem Werktag nach der Einführung des neuen Busfahrplans im Januar 2020 angefahren – sehr zur Freude der Bewohner der Awo-Seniorenwohnanlage Im Grünen, wie CDA-Kreisvorsitzender Gottfried Schmidt in seinem offenen Brief an VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth schreibt. Denn diese hatten die neue Bushaltestelle quasi direkt vor ihrer Haustür – genauso wie die Studenten der Fakultät Sozialwesen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Villingen-Schwenningen, deren Gebäude sich in der Schramberger Straße befindet. "Mit der Linie 3 ist die Fakultät Sozialwesen umsteigefrei an die Kernstädte von Schwenningen und Villingen angebunden", teilte die DHBW Mitte Januar 2020 auf ihrer Webseite mit.