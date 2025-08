1 Der Bauhof baut derzeit die Bushaltestelle Grüner Baum um. Foto: Dold Der Bauhof regelt das: Die Bushaltestelle am Grünen Baum wird derzeit barrierefrei umgebaut.







Am Montag wurde die Baustelle an der Schramberger Straße eröffnet. Zunächst wurde ausgegraben, um Platz zu schaffen für die neuen, größeren Steine. Zudem muss ein Wassereinlauf etwas versetzt werden, was das Ganze nicht so einfach macht. Bis gegen Ende der Woche soll das meiste erledigt sein – sofern nicht irgendwelche Überraschungen oder andere Einsätze für den Bauhof dazu kommen.