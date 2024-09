Busfahrer in Hechingen: Ein Mangelberuf mit Verantwortung

1 Hari kommt aus Indien und arbeitet seit Mai als Busfahrer in Hechingen. Foto: Martina Hoffmann

Von den vielen Herausforderungen als Busfahrer erzählt Geschäftsführer Jörg Schürmann. Er wünscht sich mehr Anerkennung für den Beruf und spricht außerdem über die Arbeitsbedingungen beim Hechinger Busunternehmen HVB Wiest + Schürmann.









Im monströsen Gefährt an parkenden Autos vorbeifahren müssen, das sei wohl das Schwerste an seinem Beruf. Hari ist seit Mai Busfahrer bei HVB Wiest + Schürmann in Hechingen. Der 39-Jährige stammt aus Indien, spricht bislang nur Englisch. Aber: Er lernt gerade Deutsch, auch seine Frau in Indien bereitet sich darauf vor, ihrem Mann nach Deutschland zu folgen. Wann es so weit sein wird? Vielleicht nächstes Jahr, meint Hari und erklärt, dass ihm sein Job sehr dabei helfe, dass seine Familie bald nachkommen kann. Und Spaß mache es, das natürlich auch.