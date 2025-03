Busfahrer erhält Anzeige: Wegen eines Facebook-Posts muss er in Rottenburg vor Gericht

1 Auf dem Bildschirm eines Smartphones ist die Facebook-App zu sehen. Ein Busfahrer muss sich wegen eines Posts in dem sozialen Netzwerk vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) Foto: Uli Deck/dpa

Diesen Facebook-Post aus dem September vergangenen Jahres bereut Busfahrer Harry H. (Name geändert) heute: Er hatte einen angeblich nicht zahlenden Kunden in dem sozialen Netzwerk als „Zechpreller“ bezeichnet.









Der Kunde ist ein Unternehmer, der den Bus für mehrere Fahrten angemietet hatte. Weil dieser sich nach dem Facebook-Post, in dem der Busfahrer ihn als „Zechpreller“ bezeichnet hatte, in seiner Würde herabgesetzt fühlte, stellte er Strafanzeige. Der Busfahrer muss sich jetzt wegen Beleidigung in Tateinheit mit übler Nachrede am Amtsgericht Rottenburg verantworten.