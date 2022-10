Kurz vor dem Start des gemeinsamen Tarifverbunds mit den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen kündigt sich im Schwarzwald-Baar-Kreis Ärger an. Verlierer des neuen Tarifsystems könnten nach den jüngsten Informationen – ausgerechnet – Grundschüler auf dem Land sein. Was der Kreis nun dagegen unternehmen will.